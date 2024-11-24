Çayırhan eylemleri sürüyor! Bakanlık ile yapılacak görüşmeye göre açlık grevi masada

Çayırhan Enerji Santrali ve Maden İşletmesi'nin özelleştirilmesine karşı başlatılan işçi eylemi kararlılıkla devam ediyor. Sürecin geleceği açısından gözler pazartesine gününe çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak görüşmeye göre eylemin gidişatı belirlenecek.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde enerji ve maden işletmelerinin satış kararına karşı işçilerin eylemi dozu artırılarak devam ettiriliyor.

İki ayrı noktada devam eden işçi eylemi için 25 Kasım Pazartesi kritik bir gün olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanıyla görüşme yapılacak.

Görüşmeden özelleştirme ve varlık satışı kararından geri adım atılmazsa madenciler yer altında açlık grevine başlayacak.

Eylemin beşinci gününü değerlendiren TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel mücadelelerinin istedikleri sonucu alana kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Bölge Başkanı Talih Kocabıyık da eylemin bütün zorluklara rağmen sonuç alıncaya kadar süreceğini söyledi.

VATAN PARTİSİ İŞÇİLERLE OMUZ OMUZA

Emekçilerin özelleştirme karşıtı eylemine bölge halkından, kitle örgütlerinden, sendikalardan destekler de artarak devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan da partisinden bir heyetle Çayırhan’da maden sahasındaydı. Ulusal Kanal'a konuşan Reyhan santral ve madenin satışının yanlış olduğunu ve mutlaka engelleneceğini vurguladı.

Ulusal Kanal'a konuşan eylemdeki işçilerden kimi özelleştirme süreci nedeniyle evlenme planlanından vazgeçmek zorunda kaldığını kimi de huzurunun kalmadığını anlattı.

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