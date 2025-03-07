Çayırhan Termik Santrali ihalesi sonuçlandı
Çayırhan Termik Santral ve maden sahalarının satış ihalesi, madencilerin ve sendikaların sert tepkilerine rağmen bugün yapıldı. İhale 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik şirketinde kaldı.
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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi tamamlandı.
İhaleyi Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi kazandı.
Şirket, 20 milyar lira bedelle 2059 yılına kadar maden sahasının işletmesine hak kazandı.
Özelleştirmeye karşı çıkan madenciler eylem yapmıştı.
Çayırhan'daki madenciler, eylemlerinin 100'ncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı kendilerini madene kapatmıştı.