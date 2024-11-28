Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyüş başladı! İşçiler güvenlik güçlerinin engelini aştı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Çayırhan Enerji Santrali ve Maden İşletmesi'nin özelleştirilmesi kararına karşı işçilerin eylemi kararlılıkla devam ediyor. 20 Kasım Çarşamba gününden bu yana devam eden eylemin 9. gününde önemli bir gelişme yaşandı.

Enerji işçileri ve madenciler, mücadelelerinin 9. gününde Ankara'ya, Maliye ve Hazine Bakanlığına yürüyüş başlattı.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE MADEN-İŞ ve TES-İŞ Sendikaları olarak Çayırhan Termik Santrali ve Maden sahalarının özelleştirilmesi ve varlık satışı kararı alınmasına karşı olan haklı mücadelemizin 9. gününde enerji işçilerimiz ve madencilerimizle birlikte Ankara’ya Maliye ve Hazine Bakanlığı’na yürüyüş başlatma kararı aldık.

20 Kasım Çarşamba gününden bu yana yer altında bulunan 500 madencimiz kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken,bizler de varlık satışına karşı sesimizi duyurmak için Ankara’ya yürüyoruz.

Bildiğiniz üzere Enerji Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve Bakanlık yetkilileri ile iki gün önce yaptığımız görüşmede bu özelleştirmeye neden karşı olduğumuzu, üyelerimizin ve bölge halkının taleplerini ayrıntılarıyla aktarmıştık. Dün Bakanlık yetkilileri bizleri arayarak; taleplerimizi dikkate aldıklarını bu doğrultusunda şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini, ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler. Enerji Bakanlığımızın yapacağı değişiklikler maalesef, varlık satışını iptal etmeden işçilerimizin geleceğini garanti altına almamaktadır. Bu nedenle; İşçilerimize gereken güvencenin verilmediği, varlık satışının iptal edilmediği bu özelleştirmeye karşı, yer altında ve yer üstünde son derece zor şartlarda günlerdir hak mücadelesi veren işçilerimizle birlikte Ankara’ya Maliye ve Hazine Bakanlığı’na gidiyoruz.

Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan varlık satışı ve özelleştirme kararından acilendönülmelidir. Bu bir hak mücadelesidir, işçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin menfaati için, işçilerimiz ve bölge halkı için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz."