Cem Yılmaz'dan 'Kartalkaya' açıklaması: "Felaket haberi olmayan günümüz yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili 9 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Felaketin ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’dan sert açıklamalar geldi.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun... Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin."

Yangının yaşandığı otelin karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin, olay sırasında kayak yapmaya devam etmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Görüntüler kısa sürede yayılarak büyük eleştirilerin odağı haline geldi.

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumu şu sözlerle eleştirdi:

"Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Siz nasıl insansınız?"

Yangın faciası ve olayla ilgili tepkiler, sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda derin bir üzüntü ve öfke yarattı.