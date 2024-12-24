Çevreyi kirletenlere rekor cezalar: 2025'te yeni kurallar ve rakamlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezalarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezalar yeniden değerleme oranı olan %43,93 artırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çevreyi kirletenlere rekor cezalar: 2025'te yeni kurallar ve rakamlar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezalarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezalar yeniden değerleme oranı olan %43,93 artırıldı. İşte detaylar:

Egzoz Gazı ve Emisyon İhlalleri:

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan taşıt sahipleri: 14.310 TL.
Yönetmeliklere aykırı emisyona sebep olan taşıt sahipleri: 28.637 TL.
Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olmadan araç kullananlar: 14.310 TL.
Usulsüz ölçüm yapan veya yetki belgesine aykırı hareket edenler: 57.279 TL.

Hava Kirliliği ve Endüstriyel İhlaller:

İzinsiz tesis kuran veya işletenler: 668.677 TL.
Emisyon sınırlarını aşan tesisler: 1.337.445 TL.
ÇED taahhütnamesine aykırı davrananlar: 278.536 TL.

Gürültü Kirliliği:

Konutlarda standart dışı gürültü: 11.035 TL.
Ulaşım araçlarında gürültü: 33.326 TL.
İş yerleri ve atölyelerde gürültü: 111.361 TL.
Fabrika ve şantiyelerde gürültü: 334.297 TL.
Eğlence mekanlarında gürültü: 334.297 TL.

Atık Yönetimi ve Toprak Kirliliği:

Atıkları toprağa önlem almadan verenler: 668.677 TL.
Konutlarla ilgili ihlaller: Konut başına 16.609 TL.
Tehlikeli atıkları usulsüz şekilde toplayan, taşıyan veya bertaraf edenler: 623.242 TL - 2.492.979 TL.

Biyolojik Çeşitliliği ve Su Kaynaklarını Koruma:

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler veya sulak alan koruma kurallarını ihlal edenler: 557.212 TL.
Su kaynaklarını kirletenler: 1.337.445 TL.

Plastik Poşet ve Atık Yönetimi:

Plastik poşetleri mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veren satış noktaları: Alanın metrekaresi başına 114,55 TL.
Elektronik ortamda satış yapanlara: 20.771 TL - 207.747 TL.

Sera Gazı Emisyonları:

Sera gazı emisyonu izleme planını sunmayan veya güncellemeyenler: 166.197 TL.
Doğrulanmış sera gazı raporunu sunmayanlar: 249.296 TL.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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