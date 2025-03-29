Ceyhan Mumcu'dan Özgür Özel'e: “CHP Liderinin açıklamaları kabul edilemez”

Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma sonrasında yaptığı değerlendirmede, sürecin yalnızca Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele olmadığını belirtti. Açıklamalarında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye yönelik sözlerine de olumlu yaklaştı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen açıklamalarda Türkiye’deki sürecin hukuksuzluğuna yönelik vurgu var. Örneğin, Sayın Macron’un açıklaması Türkiye’nin çıkarlarını kollayan ve Avrupa değerlerine vurgu yapan bir çağrıydı. Türkiye’yi hukukun üstünlüğüne davet etmesi kritik ve önemliydi.”

Ayrıca, CHP’nin dünyadaki siyasi muhalefet hareketleriyle dayanışma içinde olduğunu belirten Özel, “Eğer konu demokrasi ve insan hakları ihlalleriyse, bu o ülkenin iç meselesi değildir” ifadelerini kullandı.

Avukat Ceyhan Mumcu, CHP liderinin bu sözlerine tepki göstererek, Türkiye’nin iç hukuk süreçlerine dışarıdan müdahale çağrılarını yanlış bulduğunu vurguladı.

“Bu konu Türkiye’nin iç meselesidir. Yargılanan bir Türk vatandaşı, davayı açan Cumhuriyet savcısı ve soruşturulan Türk belediyesi. Yargı sürecini de Türk mahkemeleri yürütecektir.”

Özel’in daha önce ABD ve İngiliz basınına yaptığı açıklamaları hatırlatan Mumcu, CHP liderinin bu kez Almanya merkezli Deutsche Welle’ye konuştuğunu ve burada Atlantik sistemiyle mücadele eden liderleri hedef aldığını belirtti.

Özel, Deutsche Welle’ye verdiği röportajda, “Erdoğan’ın dostları Putin, Orban, Modi gibi dünyanın otokrat liderleri birbirlerini desteklemeye devam ediyor” sözleriyle Batı’dan gelen tepkilere destek verdi.

CHP’nin Batı eksenli açıklamalarına eleştirilerini sürdüren Ceyhan Mumcu, Özel’in “İngilizleri demokrasinin beşiği olarak saymasından utandığını” belirtti.

“İBB Başkanının tutuklanması elbette dış basında ilgi çeker ama iddianame çıkana kadar kimsenin sürece müdahale eden açıklamalar yapmaması gerekir. CHP Genel Başkanı’nın ‘Türkiye’ye müdahale edin’ anlamına gelen demeçlerini reddediyor ve iade ediyorum.”

Mumcu, CHP liderinin dış müdahaleleri meşrulaştıran tutumunu eleştirerek, “Bunu söyleyenin, milletin karşısına geçip ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ deme hakkı yoktur” dedi.