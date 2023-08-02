Cezalar artık ertelenmeyecek! Anayasa Mahkemesi karar verdi

Yüksek mahkeme kararın 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Hukukçular, bu nedenle parlamentonun yeni yasama döneminde bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapması gerektiğini belirtti.

Trabzon'da bir vatandaş "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından açılan davada sanığa verilen suçun ertelenmesini öngören "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"nın (HAGB) Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek iptalini istedi. Vatandaş bunun için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

2 yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası alan sanıklara uygulanan HAGB kararı ile ceza 5 yıl boyunca askıya alınıyor. Yeni bir suç işlenmezse mahkûmiyet hükmü ortadan kalkıyor.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, HAGB'nin iptaline hükmetti. Gerekçede, HAGB kararı verilebilmesi için sanığın öncelikle suçu işlediğini kabul etmesi gerektiği belirtildi. Bunu kabul etmesi halinde mahkemenin HAGB'ye hükmedebileceği aktarılan kararda, aynı zamanda sanığın istinaf kanun yoluna başvuru hakkından da feragat ettiği anlatıldı.

Yüksek mahkeme, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması düzenlemesinin "cezasızlık" ve "caydırıcılığı ortadan kaldırması" gerekçesiyle iptal ettiğini belirtti.

Hukukçular, bu nedenle parlamentonun yeni yasama döneminde bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapması gerektiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi, iptal kararının 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

AYM'nin kararının bağlayıcı olduğunu belirten hukukçular, parlamentonun yeni yasama döneminde bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapması gerektiğini belirtti.