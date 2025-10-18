CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi için mahkemeden durdurma kararı talebi: YSK toplanıyor

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve yönetimin görevden alınması için dava açan Özlem Erkan, 19 Ekim'de yapılması planlanan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin “başlatılmadan durdurulması” talebiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Sunulan dilekçede, mahkemenin daha önce verdiği “İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” ilişkin karara atıfta bulunuldu. Davacı Erkan, “02.09.2025 tarihli tedbir kararının uygulanması için gerekli önlemlerin alınmasını” talep etti.

Erkan, kongrenin başlamadan durdurulması ve salona girilmesinin engellenmesini sağlayıcı önlemlerin alınmasını istedi.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Ekim’de başvuruya ilişkin ara kararını açıklamıştı. Mahkeme, kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazılmasına karar verdi.

Müzekkerede şu ifadeler yer aldı:

“Mahkememizde görülmekte olan dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02 Eylül 2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.”

MAHKEME KARARINA AYKIRI

Müzekkerenin devamında, 19 Ekim’de yapılması planlanan kongrenin mahkeme kararına aykırı olduğu vurgulandı:

“Mahkememizce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup, belirtilen çalışmaların durdurulması ve buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir.”

YSK BUGÜN TOPLANACAK

Mahkemenin ara kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sürece ilişkin değerlendirme yapmak üzere bugün saat 14.00’te toplantı kararı aldı.