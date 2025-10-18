Saç ve kan örneklerinde uyuşturucu çıkan 8 ünlü sessizliğini bozdu! Sosyal medyadan art arda açıklamalar

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, kan ve saç örneklerinde yasaklı madde tespit edilen 8 ünlü isim sessizliğini bozdu. Oyuncu, şarkıcı ve fenomenlerden oluşan isimler, sosyal medya hesaplarından arka arkaya açıklama yaptı.

Bazı ünlüler çıkan sonuçları “iftira” olarak nitelendirdi, bazıları ise “geçmişte yapılan hatalardan ders alındığını”söyledi. Birkaç isim, “kullanılan ilaçların yanlış yorumlandığını” belirterek sağlık durumlarını gerekçe gösterdi.

BİRCE AKALAY: ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ EDECEĞİZ

Oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada gizlilik kararına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.



Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, listede görünen maddelerin yalnızca kullandığım antidepresan ve ağrı kesicilerle ilgili olduğunu, hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadığımı özellikle vurguluyorum.



En kısa zamanda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itiraz edeceğiz.”

DEREN TALU: “ADIMIN KARALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM”

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan iddialara tepki gösterdi:

“Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kanımda çıkan sertralin, kullandığım antidepresandan kaynaklanıyor. Sonuçları asla kabul etmiyorum ve bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim.”

Deren Talu’nun kardeşi Derin Talu da aynı açıklamayı kendi hesabında paylaştı. İki kardeş, test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

DİLAN POLAT: “KANIMDA YEŞİL REÇETELİ İLAÇLARDAN BAŞKASI ÇIKMAZ”

Fenomen Dilan Polat, sosyal medya hesabında ağlayarak paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyorum, yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz.”

AÇIKLAMA YAPMAYAN İSİMLER

Birsen Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

RAPORDA HANGİ MADDELER ÇIKTI?

Yapılan analizlerde:

Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay’ın saç örneklerinde kokain,

Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın kan örneklerinde ise THC-COOH adlı uyuşturucu madde tespit edildi.

MADDEYE RASTLANMAYAN ÜNLÜLER

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter’in örneklerinde yalnızca yeşil reçeteli ilaç etken maddeleri tespit edildi.

Ayrıca Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün testlerinde herhangi bir maddeye rastlanmadı.