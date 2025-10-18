Resmî Gazete’de yayımlandı: Birçok bakanlıkta görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı

Bazı bakanlıklar ile resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları, 18 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

Bakanlıkta, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ile Bilgi İşlem Genel Müdürü görevden alınırken, bu görevlere sırasıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Ersin Karaman atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA İL MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Bakanlıkta, Sinop İl Müdürü görevden alınırken, Sinop İl Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Müdürü, Rize İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü, Isparta İl Müdürlüğüne ise Rize İl Müdürü atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü görevden alındı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDA GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

Bakanlığa bağlı 14 il tarım ve orman müdürü görevden alınırken, 26 ile yeni il müdürü atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Bakanlıkta Iğdır İl Müdürü görevden alındı; 5 ile yeni il müdürü ataması yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte, bakanlıklarda geniş kapsamlı yönetim değişikliği gerçekleşmiş oldu.