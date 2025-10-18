Resmî Gazete’de yayımlandı: Birçok bakanlıkta görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı

18 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim, Tarım ve Orman, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarında çok sayıda görev değişikliği yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Resmî Gazete’de yayımlandı: Birçok bakanlıkta görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Bazı bakanlıklar ile resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları, 18 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.
Bakanlıkta, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ile Bilgi İşlem Genel Müdürü görevden alınırken, bu görevlere sırasıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Ersin Karaman atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA İL MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Bakanlıkta, Sinop İl Müdürü görevden alınırken, Sinop İl Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Müdürü, Rize İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü, Isparta İl Müdürlüğüne ise Rize İl Müdürü atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü görevden alındı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDA GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

Bakanlığa bağlı 14 il tarım ve orman müdürü görevden alınırken, 26 ile yeni il müdürü atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Bakanlıkta Iğdır İl Müdürü görevden alındı; 5 ile yeni il müdürü ataması yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte, bakanlıklarda geniş kapsamlı yönetim değişikliği gerçekleşmiş oldu.

Basın İlan Kurumu’na yeni genel müdür: Abdülkadir Çay kimdir, hangi görevlerde bulundu?Basın İlan Kurumu’na yeni genel müdür: Abdülkadir Çay kimdir, hangi görevlerde bulundu?Kimdir?
Edirne’de korkunç olay: 76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulunduEdirne’de korkunç olay: 76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulunduYurt
Resmi Gazete
Günün Manşetleri
Onlarca il müdürü görevden alındı
’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandı
Nobel Barış Ödüllü Machado'dan Gazze ve İran saldırılarına destek!
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Prim desteği azalıyor, borçlanma oranı artıyor: İşte tüm ayrıntılar
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi
Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Çok Okunanlar
Onlarca il müdürü görevden alındı Onlarca il müdürü görevden alındı
76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu 76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu
Basın İlan Kurumu’na yeni genel müdür Basın İlan Kurumu’na yeni genel müdür
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri
8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi