Basın İlan Kurumu’na yeni genel müdür: Abdülkadir Çay kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 18 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Abdülkadir Çay atandı.

Basın İlan Kurumu’nda yaşanan görev değişimi sonrası, Abdülkadir Çay’ın kim olduğu ve kariyer geçmişi merak konusu oldu.

ABDÜLKADİR ÇAY KİMDİR?

2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Abdülkadir Çay, aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı yönetim-organizasyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Çay, özel sektörde dış ticaret uzmanı olarak görev aldı ve 13 yıl boyunca 25 farklı ülkede Türkiye’yi temsil etti. Şirketlerde yürütülen yeniden yapılanma süreçlerinde koordinatörlük yaptı.

2013 yılında SETA Vakfı’nda Genel Müdürlük görevine getirilen Çay, vakıf bünyesinde bu görevi üstlenen ilk isim olarak dikkat çekti.

Abdülkadir Çay, 18 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı.