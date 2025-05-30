CHP Genel Başkanı Özel, TÜRK-İŞ'te

Atalay, emekçilerin alım gücündeki kayba dikkat çekerek, "Ocak ayında 350 bin, Mart ayında ise 250 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süresi sona erdi. Savunma sanayiinden karayollarına, madenlerden iletişim sektörüne kadar birçok alanda çalışan deneyimli kamu emekçilerinin alım gücü son yıllarda önemli ölçüde düştü. Öncelikle kamu toplu sözleşmelerinin tamamlanması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam talebiyle sendikaları ziyaret ettiğini ifade etti. Özel, "Bugün 22 bin lira olan ücret, TÜİK’in hesaplarına göre bile reel olarak 18 bin 500 liraya kadar geriledi. Son dört ayda yüzde 14 oranında enflasyon gerçekleşti. Altı ayın sonunda bu durum çok daha ağırlaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ara zam talebinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Özel, "Bu süreçte söz hakkı olan herkesin talebini daha yüksek sesle dile getirmesi gerekiyor. Enflasyon oranının üzerinde, geçen sefer yaşanan haksızlığın telafi edilmesini sağlayacak bir ara zam talebinin kararlılıkla savunulması şart" dedi.