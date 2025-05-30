MÜSİAD'dan faiz tepkisi: Reel sektöre can suyu verilmeli

Hükümetin izlediği yüksek faiz politikasına Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (MÜSİAD) de tepki geldi. Reel sektöre nefes aldıracak adımların atılması gerektiğini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, kredi oranlarında düşüş beklentisini dile getirdi.

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MÜSİAD'dan faiz tepkisi: Reel sektöre can suyu verilmeli
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İş dünyasından, ekonomide izlenen politikalara yönelik eleştiriler artıyor. Son olarak MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, reel sektörde üretim yapan işletmelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Özdemir, "Faiz oranlarının geldiği seviye reel sektör için oldukça zorlayıcı. Ancak üretim yapan kesimler için bazı alanlarda destek ve sübvansiyonların devreye alınabileceğini düşünüyoruz. Kredi faizlerinde kademeli bir düşüş beklentimiz var" dedi.

Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Özdemir, "Sayın Bakanımızın politikalarının yanlış olduğunu söylemiyoruz. Ancak artık mevcut sıkı para politikasına aynı şiddette ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Reel sektöre nefes aldıracak, farklı alanlarda can suyu olacak yeni adımlar atılmalı" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Başkanı, sanayicilerin son 2-3 yıldır kâr edemediğini vurgulayarak, zorlu ekonomik koşullara dikkat çekti.

Asgari ücrete ara zam beklentilerine de değinen Özdemir, "Sanayici halihazırda ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu süreçte yeni bir asgari ücret artışı, sektör için ciddi bir yük anlamına gelir" diye konuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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