CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in üniversite kaydını yaptı

Nehir Zeyrek, babasının mesleğini sürdürmek için Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tercih etti. Kayıt günü üniversiteye gelen Özgür Özel, genç öğrenciye destek olmak amacıyla işlemler sırasında yanında bulundu.

Üniversiteye gelişinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Özel, merhum başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile de bir süre sohbet etti.

KAYIT İŞLEMLERİNİ BİZZAT YAPTI

CHP lideri Özel, Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğüne geçerek Nehir Zeyrek’in kayıt belgelerini tamamladı. İşlemlerin ardından öğrenci belgesindeki “öğrenci velisi” alanına imza atan Özel, genç Zeyrek’in üniversiteye ilk adımında yanında oldu.

Kayıt sırasında Özel’e, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de eşlik etti.

Özgür Özel, kayıt işlemlerinin ardından İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek üzere üniversiteden ayrıldı.

Daha önce de Özel, Nehir Zeyrek’i Manisa’da YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına gireceği okula götürmüş, sınav süresince okul çevresinde bekleyerek aileye destek olmuştu.