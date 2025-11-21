CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin geçerliliğine itiraz edilerek açılan iptal davası, ileri bir tarihe ertelendi.

CHP’nin İstanbul İl Teşkilatı için gerçekleştirilen 38. Olağan İl Kongresi’ne yönelik açılan iptal davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, kongrenin iptal edilmesi talebiyle sunulan dava dosyasını inceledikten sonra, duruşmanın tarihini erteledi.

Alınan karara göre, davanın bir sonraki oturumu 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

