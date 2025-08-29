CHP İstanbul seçiminde 'hile' iddiası: İl başkanı ve belediye başkanları hakkında dava açıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığına yönelik ciddi suçlamalar yer aldı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında, “oylamaya hile karıştırılması” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlük yapıldığına dair bulgular doğrultusunda hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Savcılık açıklamasında, şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında kamu davası açıldığını duyurdu. Bu madde, parti içi seçimlerde yapılacak oylamalarda hile veya usulsüzlüğe başvuranlara yönelik cezai hükümler içeriyor.

İddianamede adı geçenler arasında yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, partinin İstanbul’daki önemli temsilcileri arasında bulunuyor. Bu isimlerin yargı süreciyle karşı karşıya kalması, yalnızca CHP içinde değil, genel siyasi gündemde de tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle CHP İstanbul İl Kongresi sonrası oluşan siyasi dengeler ve yerel yönetimlerdeki pozisyonlar, dava sürecinin partide nasıl bir etki yaratacağı sorusunu gündeme taşıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde yargılama süreci başlayacak. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamalara karşı savunma yapacak. Hapis istemi, 1 yıldan 3 yıla kadar değişebileceği gibi, mahkemenin suçun unsurlarına dair değerlendirmesi davanın seyrinde belirleyici olacak.