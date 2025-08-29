Dev marka küçülmeye gidiyor: Yüzlerce kişi işten çıkarılacak!

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Nike, iş yapısını spor kültürü ve tüketici deneyimi etrafında yeniden tasarlıyor. Şirket, kurumsal iş gücünün yüzde 1’inden daha azını etkileyecek ölçekte bir küçülmeye hazırlanıyor. Bu adım, CEO Elliott Hill tarafından yönetilen kapsamlı dönüşüm planlarının bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Haziran ayında Hill tarafından duyurulan ve “çapraz fonksiyonel ekip yapılanması” olarak tanımlanan yeni model, Nike’ın operasyonlarını spor dallarına göre yeniden organize etmesini öngörüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Yeni yapılanma, sporu ve spor kültürünü merkeze alarak sporcu ve tüketiciyle daha derin bir bağ kurmak üzerine inşa edilmiştir.” denildi. Bu ifadeyle, markanın gelecekteki stratejisinin yalnızca ürün odaklı değil, aynı zamanda spor deneyimi merkezli bir anlayışla şekilleneceği vurgulanmış oldu.

HEDEF: TÜKETİCİYE DAHA YAKIN, DAHA ÇEVİK BİR NİKE

Dünya Gazetesi'ne göre, 31 Mayıs itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 77 bin 800 çalışanı bulunan Nike, küçülme kararını yalnızca personel sayısında azalma olarak değil, aynı zamanda operasyonel çevikliği artırma stratejisi olarak konumlandırıyor. Şirket, bu hamleyle küresel rekabet ortamında daha esnek, daha hızlı karar alabilen ve tüketici ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilen bir yapıya geçmeyi hedefliyor.

Nike’ın dönüşüm süreci, sporcularla kurduğu bağ kadar tüketici sadakati oluşturma becerisine de dayanıyor. Bu bağlamda, spor kültürünü merkeze alan yeni organizasyonel yaklaşımın sadece ürün geliştirme değil, pazarlama, satış ve müşteri deneyimi gibi alanlarda da etkisini göstermesi bekleniyor.

Bu stratejik değişimin, dijitalleşmenin yoğunlaştığı ve tüketici davranışlarının hızla değiştiği bir dönemde Nike’a küresel ölçekte avantaj sağlaması öngörülüyor. Şirket, iş gücündeki bu sadeleşmeyle birlikte kaynaklarını daha etkili kullanmayı ve inovasyon süreçlerini hızlandırmayı planlıyor.