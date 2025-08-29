Dev marka küçülmeye gidiyor: Yüzlerce kişi işten çıkarılacak!

Spor giyim devi Nike, küresel yeniden yapılanma süreci kapsamında iş gücünde daralmaya gidiyor. CEO Elliott Hill’in liderliğinde yürütülen bu dönüşüm, şirketin tüketiciyle daha güçlü bir bağ kurma hedefiyle şekilleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dev marka küçülmeye gidiyor: Yüzlerce kişi işten çıkarılacak!
Yayınlanma:

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Nike, iş yapısını spor kültürü ve tüketici deneyimi etrafında yeniden tasarlıyor. Şirket, kurumsal iş gücünün yüzde 1’inden daha azını etkileyecek ölçekte bir küçülmeye hazırlanıyor. Bu adım, CEO Elliott Hill tarafından yönetilen kapsamlı dönüşüm planlarının bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Haziran ayında Hill tarafından duyurulan ve “çapraz fonksiyonel ekip yapılanması” olarak tanımlanan yeni model, Nike’ın operasyonlarını spor dallarına göre yeniden organize etmesini öngörüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Yeni yapılanma, sporu ve spor kültürünü merkeze alarak sporcu ve tüketiciyle daha derin bir bağ kurmak üzerine inşa edilmiştir.” denildi. Bu ifadeyle, markanın gelecekteki stratejisinin yalnızca ürün odaklı değil, aynı zamanda spor deneyimi merkezli bir anlayışla şekilleneceği vurgulanmış oldu.

HEDEF: TÜKETİCİYE DAHA YAKIN, DAHA ÇEVİK BİR NİKE

Dünya Gazetesi'ne göre, 31 Mayıs itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 77 bin 800 çalışanı bulunan Nike, küçülme kararını yalnızca personel sayısında azalma olarak değil, aynı zamanda operasyonel çevikliği artırma stratejisi olarak konumlandırıyor. Şirket, bu hamleyle küresel rekabet ortamında daha esnek, daha hızlı karar alabilen ve tüketici ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilen bir yapıya geçmeyi hedefliyor.

Nike’ın dönüşüm süreci, sporcularla kurduğu bağ kadar tüketici sadakati oluşturma becerisine de dayanıyor. Bu bağlamda, spor kültürünü merkeze alan yeni organizasyonel yaklaşımın sadece ürün geliştirme değil, pazarlama, satış ve müşteri deneyimi gibi alanlarda da etkisini göstermesi bekleniyor.

Bu stratejik değişimin, dijitalleşmenin yoğunlaştığı ve tüketici davranışlarının hızla değiştiği bir dönemde Nike’a küresel ölçekte avantaj sağlaması öngörülüyor. Şirket, iş gücündeki bu sadeleşmeyle birlikte kaynaklarını daha etkili kullanmayı ve inovasyon süreçlerini hızlandırmayı planlıyor.

Yeni düzenleme yolda: Trafik canavarlarının cezası katlanacak!Yeni düzenleme yolda: Trafik canavarlarının cezası katlanacak!Yurt
TBMM'de kritik komisyon için takvim netleşti: Çalışmalar Aralık 2025’te bitecek, gerekirse uzatılacakTBMM'de kritik komisyon için takvim netleşti: Çalışmalar Aralık 2025’te bitecek, gerekirse uzatılacakGündem
Nike
Günün Manşetleri
CHP'de adaylık dengesi değişiyor mu?
CHP İstanbul seçiminde 'hile' iddiası
Trafik canavarlarının cezası katlanacak!
Çalışmalar ne zaman bitecek?
“18 milyon vatan evladı için çabalıyoruz”
Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?
Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması
Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme
Fırtına ve sağanak geliyor!
Bakan Yerlikaya'dan sert mesaj
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz! 5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz!
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
A101 Aldın Aldın 4 Eylül 2025 fırsatlarını duyurdu: Yetişen alacak! A101 Aldın Aldın 4 Eylül 2025 fırsatlarını duyurdu: Yetişen alacak!