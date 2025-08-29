TBMM'de kritik komisyon için takvim netleşti: Çalışmalar Aralık 2025’te bitecek, gerekirse uzatılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu’nda katıldığı AA Editör Masası’nda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı ve yetkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Komisyonun görev tanımına dikkat çeken Kurtulmuş, buranın bir yasa ya da anayasa hazırlama komisyonu olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Burası anayasa hazırlayacak bir komisyon değil. Burası normal bir rutin meclis komisyonu değil yani anayasa komisyonu gibi, hukuk komisyonları gibi, diğer ihtisas komisyonları gibi komisyon değil yani burada yasa hazırlanmayacak, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceğine ilişkin teklifler, Türkiye Büyük Millet Meclisine hazırlanıp gönderilecek."

SÜRE 31 ARALIK 2025’TE DOLUYOR, GEREKİRSE UZATILABİLİR

Komisyonun görev süresine ilişkin takvimi de netleştiren Kurtulmuş, komisyonun yıl sonuna kadar görev yapmasının planlandığını belirtti:

"31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması, bunu kendi yönergemizde belirledik. Eğer gerekirse iki ay süreyle, ikişer ay süreyle uzatılabilir."

Kurtulmuş, mümkün olan en kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Komisyonun oluşum süreci hakkında bilgi veren Kurtulmuş, tüm siyasi partilerin görüşlerinin alındığını, temsil gücünün yüksek olduğunu vurguladı:

"Komisyon, olağanüstü yetkilerle donatılmış bir yapı değil ancak sürecin gerektirdiği düzenlemeleri teklif etmek üzere TBMM bünyesinde kuruldu. Bir parti hariç tüm partiler komisyona katıldı. Kararlarımızı şimdiye kadar hep ittifakla aldık."

Komisyonda kararların 5'te 3 çoğunlukla alındığını belirten Kurtulmuş, bugüne kadar alınan tüm kararların bu çoğunluğun da üzerinde bir destekle çıktığını ifade etti.

KOMİSYONUN İSMİ AYLAR SÜREN MÜZAKEREYLE BELİRLENDİ

Komisyonun isminin belirlenmesinde geniş bir istişare süreci yürütüldüğünü anlatan Kurtulmuş, farklı kesimlerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti:

"Onlarca isim teklifi oldu. Burada beklentileri karşılamak için milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi vurguları öne çıkarıldı. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle toplumun tüm kesimlerinin dayanışması için bu komisyon bir araç olacak."

Komisyona davet edilen konuşmacıların nasıl seçildiğine dair bilgi veren Kurtulmuş, tüm partilerden isim teklifleri alındığını belirtti:

"491 isim yani kişi ve kurum ismi teklif edilmiş. Hepsini dinlemek mümkün değil ama ana akım temsilciler belirlenerek davet ediliyor. Önümüzdeki süreçte iş dünyası, sendikalar ve çatışma çözümü uzmanları dinlenecek."

Şehit aileleri, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’nin de ilk dinlenen isimler arasında olduğunu ifade etti.

“KARARLAR KİŞİSEL GÖRÜŞ DEĞİL, KOMİSYON OYLAMASIYLA ALINIYOR”

Komisyonda dile getirilen her görüşün bağlayıcı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Komisyonda herkes kendi görüşünü dile getiriyor. Her konuşmacının sözleri komisyon kararı anlamına gelmez. Son kararlar, komisyondaki değerlendirmeler ve oylamalarla oluşuyor."

AMAÇ, SÜRECİ PROVOKASYONLARA AÇIK BIRAKMADAN TAMAMLAMAK

Konuşmasının sonunda komisyon sürecinin etkin ve dikkatli yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Gönlümüz arzu eder ki Türkiye'nin bütün sözü olan herkesi dinleyelim. Ama vaktin kısıtlı olduğunu biliyoruz. Yanlış anlaşılmalara, provokasyonlara mahal vermeden süreci tamamlamak istiyoruz."

Komisyonun nihai hedefi, TBMM’ye kapsamlı bir teklif paketi sunarak sürece katkı sağlamak olacak.