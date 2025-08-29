Zafer Bayramı’nda İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi? İşte ayrıntılar

İBB’nin duyurusuna göre, 30 Ağustos Cumartesi günü İstanbullular Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelecek. Program, İBB bandosunun gösterisiyle başlayacak, ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan bir konuşma yapacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ceylan Ertem sahne alacak.

TOPLU TAŞIMAYA DAİR

Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları 30 Ağustos boyunca tamamen ücretsiz olacak. Ücretsiz yolculuk hakkından yararlanmak için vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları yeterli olacak.

İBB Kültür Dairesi, Zafer Bayramı kapsamında çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenleyecek. Söyleşiler, konserler, çocuk atölyeleri, geziler ve müze etkinlikleri İstanbulluları bekliyor. Ayrıca İstanbul Kitapçısı, 22-31 Ağustos tarihleri arasında Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde seçili kitaplarda %20 indirim fırsatı sunacak.