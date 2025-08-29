Jose Mourinho Fenerbahçe’den ne kadar tazminat alacak? Rakam dudak uçuklattı!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitti. Sarı-lacivertliler, büyük beklentilerle göreve getirdiği Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Şimdi ise kulübün kasasından çıkacak tazminat tutarı gündemin en sıcak konusu.

Fenerbahçe ile Jose Mourinho arasındaki ayrılık futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken, gözler şimdi deneyimli teknik adamın alacağı tazminata çevrildi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun yaptığı paylaşımda, Mourinho’nun Fenerbahçe’den 15 milyon Euro tazminat almasının beklendiği ifade edildi.

MOURINHO’NUN TAZMİNAT KARNESİ

İbrahim Haskoloğlu’nun paylaşımında, Jose Mourinho’nun bugüne kadar kulüplerden aldığı tazminatlar şöyle sıralandı:

“2007 — Chelsea’den 18 milyon sterlin,”
“2013 — Real Madrid’den 17 milyon sterlin,”
“2015 — tekrar Chelsea’den 12.5 milyon sterlin,”
“2018 — Manchester United’dan 17 milyon sterlin,”
“2021 — Tottenham’dan 18 milyon sterlin”
“2024 — Roma’dan 3 milyon sterlin kazanmıştı.”
“2025 — Fenerbahçe’den de 15 Milyon Euro kazanması bekleniyor. (Fenerbahçe’den Resmi açıklama gelmedi.)”

15 milyon Euro’luk bu tazminat, Mourinho’nun şimdiye kadar kulüplerden kazandığı toplam tazminatın yaklaşık 100 milyon sterline ulaşmasını sağlayacak.

