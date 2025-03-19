CHP, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüyü işgal etti

TBMM’de CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüyü işgal etti
Yayınlanma:

TBMM’de CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul’da konuşma yaparken tüm CHP milletvekilleri kürsüye çıkarak eylem gerçekleştirdi.

Meclis’te tansiyon yükselirken, CHP’li vekiller İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi

AYRINTILAR GELİYOR…

Ekrem İmamoğlu'dan yeni mesajEkrem İmamoğlu'dan yeni mesajGündem
meclis ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi
Özgür Özel'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Madencilerin maaş mücadelesi
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Özgür Özel’den soruşturma tepkisi
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor!
Mersin’den 2016’da dağa götürülen Ömer için baba evlat nöbetine katıldı
Çok Okunanlar
Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi