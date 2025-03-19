CHP, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüyü işgal etti
TBMM’de CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti.
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TBMM’de CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul’da konuşma yaparken tüm CHP milletvekilleri kürsüye çıkarak eylem gerçekleştirdi.
Meclis’te tansiyon yükselirken, CHP’li vekiller İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi
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