CHP mitinginde erken seçim çağrısı

Hükümetin asgari ücrete enflasyonun altında yaptığı zam, siyaseti hareketlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, erken seçim talebiyle Ankara’da miting yaptı.

Anadolu Meydanı'nda yapılan mitingde gündem asgari ücret oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümet ve işverenin, işçiyi dışlayarak asgari ücreti belirlediğini söyledi.

Özgür Özel, asgari ücrete yapılan zammın yetersizliğini, çeyrek altın hesabı yaparak açıkladı. Özel, "2002 yılında bir asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu, geçen sene ocak ayında verdiği 17 bin 2 lira asgari ücret 5 çeyrek altın alıyordu ve o verdiği asgari ücret aralık ayında 3 çeyrek altın alabiliyor. Yani AKP iktidarı boyunca 7 çeyrek altında 3 çeyrek altına gerilemişiz, geçen seneki beğenmediğimiz asgari ücret 5 çeyrek altın alabilyorken bugün verdiği şimdiki altın fiyatıyla bile 4,5 çeyrek alıyor." dedi.

Özgür Özel, emeklilerin çoğunluğu oluşturduğu mitingde erken seçim çağrısı yaptı. Özel, "Bu emeklinin bu asgari ücretlinin hayatını karartıyorsun, artık gölge etme çekil, artık sandığa gel, karşımıza gel, bu millete hesap ver." dedi.