CHP’de kurultay hesapları: Özel’e karşı Kılıçdaroğlu sürprizi mi?

Özgür Özel’in Amerikan ve İngiliz medya kuruluşları aracılığıyla Batı’ya ve NATO’ya bağlılık vurgusu yapması parti içinde tepki topladı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, CHP’nin Batı yanlısı bir çizgide mi yoksa Atatürkçü-halkçı bir eksende mi yoluna devam edeceğinin kurultayda netleşeceğini ifade ediyor.

Özgür Özel adaylığını resmen ilan etti. Kılıçdaroğlu ise henüz karar vermedi ancak gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulusal Kanal’ın ulaştığı bilgilere göre çok sayıda delege Kılıçdaroğlu’nun aday olması için kolları sıvadı.

Kılıçdaroğlu’na yakın delegelerin, eski genel başkanın aday olması için yoğun baskı yaptığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler, Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler ve Özgür Özel’i destekleyenler olmak üzere üç farklı grubun oluştuğu gözlemleniyor.

CHP içindeki tartışmalar yalnızca Özel ve Kılıçdaroğlu arasında değil, aynı zamanda Özel ile İmamoğlu arasında da soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Parti Meclisi’nde ağırlığı elinde tutan İmamoğlu ekibinin, Özel’in kurultaydaki etkisini azaltmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve kurultay öncesinde ikinci bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu görüşme trafiği, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında olası bir yakınlaşma ihtimalini gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP içindeki tartışmalara dair açıklamalar yaparak, Özel’in “vesayet odaklarının etkisinden çıkamadığını” öne sürdü. Erdoğan, “CHP seçmeni bir senede Bay Kemal’i mumla arar hale geldi” ifadelerini kullandı.

Ankara, Saraçhane ve Silivri hattındaki görüşmeler, CHP Kurultayı’nın akıbetini belirleyecek. Türkiye’de siyasette 24 saat bile uzunken, CHP’de dakikalar içinde bile yeni gelişmeler yaşanabiliyor.