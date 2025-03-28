Vatan Partisi İsrail elçiliği önünde: "ABD-İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak!"

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Samet Kunt, yaptığı açıklamada Atlantik cephesinin Türkiye’ye yönelik düşmanlığına dikkat çekerek, "Ülkemiz Filistin kadar, Yemen kadar ABD’nin ve İsrail’in hedefindedir" dedi.

“Filistin direnişi insanlık için bir turnusol kağıdıdır”

Eylem sırasında ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırılarına karşı güçlü mesajlar verildi. Konuşmasında Filistin mücadelesinin insanlığın onur savaşı olduğunu vurgulayan Samet Kunt, "Filistin direnişi, yalnızca kendi vatanı için değil, tüm insanlık adına mücadele ediyor" dedi.

Vatan Partisi’nin ABD ve İsrail’e karşı mücadelede kesin zaferi hedeflediğini belirten Kunt, "Türk milletiyle, Türkiye’nin milli güçleriyle ve milli devletimizle omuz omuza savaşacağız, mücadele edeceğiz ve sonunda da kazanacağız" ifadelerini kullandı.

“ABD’nin üsleri Türkiye’yi hedef alıyor”

Eylemde, emperyalizm ve siyonizme karşı sık sık sloganlar atılırken, Samet Kunt, ABD’nin bölgedeki askeri politikalarına sert tepki gösterdi. “Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütü, ABD’nin kara gücüdür” diyen Kunt, Doğu Akdeniz’den Ege kıyılarına, Kıbrıs’a kadar konuşlandırılan ABD üslerinin doğrudan Türkiye’yi hedef aldığını belirtti.

ABD-İsrail bloğunun, Türkiye’nin bağımsızlığına ve egemenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kunt, “Filistin ile omuz omuza olmayan sözde vatansever söylemler boş slogandan ibarettir” dedi.

“Filistin’e en büyük destek: PKK/YPG’yi bitirmek”

Samet Kunt, Türkiye’nin Filistin davasına en büyük katkısının, ABD ve İsrail’in Suriye’de kurmak istediği ‘İkinci İsrail’ planlarını bozguna uğratmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “demir yumruk” vurgusunun yalnızca Türkiye için değil, Filistin’in kurtuluşu için de hayati önem taşıdığını belirtti.