Çıkışı bulamıyorum" dedi, alevlerin arasında kaldı! Uludağ'daki facianın ihmal tablosu

Uludağ’da, ruhsatı iptal edilen Kervansaray Otel’de çıkan yangında hayatını kaybeden Berkin Usta, kurtarma ekiplerine "Yangın merdivenini bulamıyorum, çıkışı göremiyorum" diyerek yardım istedi.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Çıkışı bulamıyorum" dedi, alevlerin arasında kaldı! Uludağ'daki facianın ihmal tablosu
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Alevler arasında yaşamını yitiren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta, Bursa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Yangının çıkış nedeni olarak, otel personelinin söndürmeden bıraktığı közlerin süs çiçeğini tutuşturması gösterildi. Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu grubun kafeteryada yemek yediği, bir süre sonra ayrıldığı ve saat 05.22’de süs çiçeğinin tutuşmasıyla yangının başladığı görüldü.

Otelin denetimlerinde 38 maddede eksik tespit edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma genişletildi. Otelin işletmecisi C.K.A. ile kayak merkezi çalışanları T.K., M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı. Otel müdürü T.D. hakkında da işlemler sürüyor.

İş Güvenliği Uzmanı Burak Yurten, 2 ay önce Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, yetkililerin bu felaketlerden ders almadığını söyledi. Yurten, yangın önlemlerinin artırılması ve denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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