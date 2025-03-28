Eski Federasyon Başkanına parkta bıçaklı saldırı!

Konya’da, eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şahin, yürüyüş yaptığı sırada tartıştığı M.E. tarafından bıçaklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eski Federasyon Başkanına parkta bıçaklı saldırı!
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Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Aşkan Mahallesi Yaka Caddesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Yürüyüş yapan Prof. Dr. Metin Şahin ile M.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E., bıçağını çekerek Şahin’i bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şahin, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Saldırgan M.E. ise olay yerinde gözaltına alınarak Dutlukır Polis Merkezi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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