CHP'de ortalık fena karıştı! Tanju Özcan ve Faik Öztrak birbirine girdi

CHP'de parti içi çalkantı sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun değişim talebinden sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatmıştı. Yürüyüşünün beşinci gününde Özcan'a, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan sert sözler geldi.

FAİK ÖZTRAK ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Tanju Özcan'ın başlattığı yürüyüş hakkında, "Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona her türlü hakareti yapanlar... Dün Genel Başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu. O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu? Şimdi ne oldu? 'Yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar" ifadelerini kullanmıştı. O sözleri hatırlatan Öztrak, şunları söyledi:

- Erdoğan'ın sözleri geldiğimiz noktayı açıkça ortaya koyuyor. Saray, Bolu Belediye Başkanını savunuyor. Aslında bunu yaparak iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin, baskının üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştığını ortaya koyuyor. Hep söylüyoruz, hedef bellidir. Artık birlik ve beraberlik zamanıdır.

TANJU ÖZCAN'DAN FAİK ÖZTRAK'A SERT TEPKİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Faik Öztrak'ın sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özcan, yaptığı paylaşımda Öztrak'ın sözlerine sert çıktı. Özcan, "Zaten siz Saray Rejimini değiştiremediğiniz için biz sizi değiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın ifadeleri şu şekilde:

- İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı Faik Öztrak. Ben Atatürk’ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez. Zaten siz Saray Rejimini değiştiremediğiniz için biz sizi değiştirmeye çalışıyoruz. Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli. Bu RTE bana 4,5 yıldır kan kusturuyor, sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım. Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin.