CHP’de ‘para sayma’ davasında yeni gelişme: Mahkeme AYM'ye yazı yazacak

Sosyal medya platformlarına düşen ve CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında kaydedildiği iddia edilen para sayma görüntüleri üzerine başlatılan yargı sürecine İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Aralarında CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da yer aldığı 22 sanıklı davada, sanık kürsüsüne çıkan isimlerin savunmaları alındı.

Duruşmada hazır bulunan eski Şişli Belediye Meclis Üyesi Seval Adalı, yaptığı savunmada dikkat çekici ifadeler kullandı. Kampanyaya destek verdiğini belirten Adalı, "Ben Şişli Belediyesi meclis üyesiydim. ‘Bir tuğla da sen koy' kampanyası başlattık. Bağışta bulundum. Miktarını hatırlamıyorum. Görünür olmak için siyasi saikle banka yoluyla göndermedik. Makbuz almamanın suç olduğunu bilmiyordum" şeklinde konuştu. Duruşmaya katılan diğer sanıklar eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski Basın Danışmanı Can Poyraz ise bu aşamada ekleyecekleri bir husus olmadığını beyan etti.

MAHKEMEDEN ANAYASA MAHKEMESİ HAMLESİ

Dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, süreci etkileyecek önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile resmi yazışma yapılarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılına ait mali denetim raporlarının akıbetinin sorulmasına hükmetti. Söz konusu incelemenin sonucunu beklemek ve diğer eksiklikleri tamamlamak üzere duruşma 15 Nisan tarihine ertelendi.

MİLYONLARCA LİRALIK FARK VE ELDEN ÖDEME İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin detaylarında, CHP'nin 2019 yılında düzenlediği 'Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyasındaki usulsüzlük iddiaları geniş yer tutuyor. İddianameye göre, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan ve SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka'ya ait olan 14 adet taşınmaz, 11 Aralık 2019 tarihinde parti adına satın alındı.

Ancak resmi kayıtlara geçen rakamlar ile ödenen tutarlar arasındaki uçurum soruşturmanın merkezini oluşturdu. 14 bağımsız bölümün tapuda 24 milyon 369 bin lira bedelle tescil edildiği, fakat CHP İl Başkanlığı'nın savcılığa verdiği yanıtta satış bedelinin 39 milyon 870 bin lira olduğunun belirtildiği aktarıldı. Aradaki 15 milyon 510 bin liralık farkın, binaya katkı sağlamak isteyen vatandaşlardan toplanan bağışlarla karşılandığı ve satıcıya elden teslim edildiği bilgisi iddianameye yansıdı.

Savcılık makamı, bir siyasi parti tarafından yürütülen yardım kampanyasında toplanan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda emredilen usullere uygun olması gerektiğinin altını çizdi. Yasaya göre bağış yapanın makbuz alması, bağışı kabul eden parti yetkilisinin ise makbuz düzenlemesi zorunluluğu bulunuyor. İddianamede, kanunda açıkça belirtilen bu usule aykırı hareket edildiği, bağışların yasa dışı yollarla toplanıp satıcıya aktarıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda Canan Kaftancıoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Muammer Keskin ve Ali Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet kapsamında değerlendirilen 'kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.