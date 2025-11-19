Çocuklarını kemerle darp eden şahsın hapis cezası aldığı ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre Murat M. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan kayınbiraderi ve kayınvalidesinin evine çocuklarının ziyarete gittiğini öğrenince öfkesine hakim olamadı. Bu durumu bir intikam aracına dönüştüren baba, biri erkek olmak üzere dört evladına kemerle dakikalarca vurarak işkence uyguladı. Dehşet verici anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan şahıs, çocukların acı içindeki hallerini kavgalı olduğu kayınbiraderine göndererek gövde gösterisi yaptı. Görüntülerde saldırgan babanın, çocuklarına şiddet uygularken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" şeklinde bağırdığı kayıtlara geçti.

SAVCILIK VE AVUKAT DEVREYE GİRDİ

Çocukların maruz kaldığı korku dolu anların yer aldığı video kayıtlarının aile üyelerine ulaşmasının ardından hukuki süreç başlatıldı. Görüntüleri teslim alan ailenin avukatı Rahmi Emirhan Oğuz, vakit kaybetmeden savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Avukat Oğuz'un başvurusu üzerine harekete geçen savcılık makamı, çocukların güvenliğinin sağlanması adına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek korunma altına alınmaları talebini iletti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma dosyası açıldı.

Söz konusu şiddet görüntülerinin kamuoyuna yeni yansımasına rağmen, olayın aslen 2023 yılında meydana geldiği ortaya çıktı. Yürütülen yargılama süreci ve soruşturma detaylarına göre, çocuklarına uyguladığı şiddet nedeniyle hakim karşısına çıkan Murat M. hakkında mahkeme kararını verdi. Yapılan yargılama neticesinde sanık babanın, darp ettiği her bir çocuk için ayrı ayrı 6'şar ay toplamda 24 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.