CHP'de Tanju Özcan ihraç istemiyle disipline sev edildi! Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi...

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Konuyla ilgili açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı.

CHP genel merkezinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Öztrak, Tanju Özcan ile ilgili, "Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Sayın Özcan’ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik." açıklamasında bulundu.

TANJU ÖZCAN'DAN KARARA İLK TEPKİ GELDİ!

Gelişmenin ardından Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Tek kelimelik bir açıklama yapan Tanju Özcan, "Başkaldırıyorum." dedi.