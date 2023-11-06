CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor! Eren Erdem'den Kılıçdaroğlu Açıklaması Geldi

CHP genel başkanını seçti ancak tartışmalar devam ediyor. Olaylı kurultayları ile Türk siyaset tarihine damga vuran CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayında yarışı Özgür Özel kazandı. 1366 delegenin 812’sinin oyunu alan Özel, CHP’nin 8’inci Genel başkanı oldu.

Özel’in Genel Başkan seçilmesi ile birlikte çok sayıda ilden istifaların geldiği iddia edildi. Genel başkan danışmanlarından ilk istifa eden isim ise Doktor Ramazan Kubat oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’den de yazılı bir açıklama geldi. Erdem, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında durmaya devam edeceğini söyledi.

- Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak zordur. Ne mutlu bize! O yolda beraber yürüdük! Arsızın, Pirsizin üstüne üstüne… Bay Kemal ahlaktır, dürüstlüktür, edeptir. Birleştiriciliktir, hayâdır, barıştır. Bu yolu sürdüreceğiz. Bu yolu terk etmeyeceğiz. Yeni yönetimimizi destekleyecek, çizgimizi büyüteceğiz...

İmamoğlu’nun kurultay sürecinde Özgür Özel ile birlikte tutum sergilemesi, Özel döneminde CHP’nin gölge genel başkanı Ekrem İmamoğlu’mu olacak sorusunu da akıllara getirdi.