CHP'deki para soruşturması derinleşiyor! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ifade verdi

CHP'deki para sayma soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü soruşturma kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ifade verdi.

Ali Kılıç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturma, dönemin CHP yönetimi, Ekrem İmamoğlu çevreleri, binayı satan kişi ile avukatı ve CHP yönetimindeki belediye başkanlıkları noktasında sürüyor.

BÜLENT KUŞOĞLU, İMAMOĞLU'NU YALANLADI

Öte yandan dönemin CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, verilen ifadeleri, CHP yöneticilerini ve Ekrem İmamoğlu'nu yalanlayan açıklamalar yaptı.

Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Kuşoğlu, İmamoğlu'nun bina satışıyla ilgili "Tapu değerinden düşük satanlar var" sözlerine yanıt verdi. "Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir." diyen Kuşoğlu parayı bankayla yolladıklarını söyledi.

Söz konusu paraların bağış olduğu söylenen ifadelere ilişkin de konuşan Kuşoğlu "Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da, bağış hesabımız da yok. CHP Genel Merkezi'nde kayıtlar mevcuttur. CHP bunları açıklamalıdır." dedi.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Fatih Keleş, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ifade vermişti.

Ayrıca binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da ifadeleri alınmıştı.