CHP'deki şaibeli kurultayın ifade tutanaklarına ulaşıldı: İşte ayrıntılar...

24 TV, CHP'nin şaibeli kurultayında Kılıçdaroğlu'nu devirmek için oluşturulan şebekeye dair önemli ifade tutanaklarına ulaştı. Ortaya atılan iddialara göre pavyon kapısında ikna edilen, gece yarısı imzası alınan, Özel'e oy verirken fotoğraf çekmeye zorlanan delegeler olduğu ortaya çıktı. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı kurultaya şaibe bulaştı. CHP'lilerin şikayetiyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı.

ÖZEL'E OY VERİRKEN FOTOĞRAF ÇEKME ŞARTI

24 ekibi şaibeli kurultay soruşturmasıyla ilgili sorgu ve ifade tutanaklarına ulaştı. Kılıçdaroğlu'nu devirmek için pavyon kapısında dolar dağıtıldığı, delegelerden imza toplandığı, para dağıtılan kişilerden Özel'e oy verirken fotoğraf çekmesi şartı getirildiği ortaya çıktı. 24 TV'nin ulaştığı belgelerde çok çarpıcı ifadeler yer aldı. Örneğin bir gün önce Kılıçdaroğlu ile poz verip destek mesajı paylaşan CHP Erzurum delegelerinin gece yarısı pavyonda il başkanı Serhat Eş tarafından binlere dolar dağıtarak ikna edildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Delegelerden gece yarısı alınan imzaların fotoğrafı yaklaşık 20 dakika sonra CHP'li gazeteci Şaban Sevinç tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Sevinç paylaşımında Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği çektiler notuna yer verdi. Bu yüzden savcının ifadeye çağırdığı şüpheliler arasında gazeteci şaban sevinç de yer aldı.

SARAÇHANE MEDYASI ÜSTÜNDEN OPERASYON

86 kişilik şüpheli listesinde CHP'li gazeteci Şaban Sevinç gibi ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz'ın ismi de yer aldı. Savcıya göre bir yandan Kılıçdaroğlu'na karşı delege avına çıkıldı. Para dağıtıldı, diğer yandan da saraçhane medyası üstünden operasyon yürütüldü. Savcının sorgusunu yaptığı tanıklardan bir diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İETT otobüsü ihalesi ile adı gündeme gelen CHP milletvekili Özgür Karabat'ı işaret etti. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında hakkında fezleke hazırlanan Karabat'ın delege avının içinde yer aldığı iddia edildi. Savcıya ifade veren o tanık, "Özgür Karabat'a oy vereceklere ne vereceksiniz diye sordum? Bana içinde 100 bin lira olan poşeti verdi" diye anlattı.

Ayrıca İBB'nin market kartlarının da yine bu süreçte topluca dağıtıldığını öne sürdü. Karabat'ın aracının bagajında bir buçuk milyon liralık market alışveriş kartı bulunduğunu iddia etti. Bu kartlardan bir kısmının kendisine verildiğini kabul etti. Yine iddiaya göre Özel'e oy toplamak için para dağıtanların özel bir şartı vardı. Kabine giren delege CHP genel başkanı olarak Özel'e oy verdiğini fotoğraf çekerek ispatlayacaktı. Savcıya ifade verenler bu durumu da net bir şekilde anlattı. Fotoğrafları çektikten sonra kime gönderdiklerin, para ve alışveriş kartlarından kimlerin sorumlu olduğunu tek tek itiraf etti. savcıya adı soyadı, CHP'deki görevi, cep telefon numarası kurultay öncesi kimlerle nasıl bağlantılar kurduğunu anlattılar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararı almasında işte tüm bu süreçlerin etkisi olduğu iddiası var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bir yandan ifade alma süreçlerini yürütüyor. diğer yandan 86 şüphelinin mal varlığı, banka hesap hareketleri gibi mali durumunu araştırıyor. Ankara mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri listede adı bulunanları mercek altına almış vaziyette.