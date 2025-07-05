CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanları gözaltına alındı

CHP’li Adana, Antalya ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla Karalar ve Tutdere’nin ev adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, iki başkan gözaltına alındı.

TUTDERE GÖZALTINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tutdere, “Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum” ifadelerini kullandı.

ZEYDAN KARALAR İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDI

Ekonomim'e göre, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İstanbul'da gözaltına alınan Karalar’ın evinde ve Adana Büyükşehir Belediyesi binasında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Belediye çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK’İN EVİNE DE OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ayrı bir soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da gözaltı kararı verildiği açıklandı. Böcek’in evinde arama işlemleri gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye soruşturmasında adı geçen ve Adem Soytekin’in avukatlığını yapan Avukat Onur Büyükhatipoğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞKANVEKİLİ AHMET ŞAHİN DE GÖZALTINA ALINDI

Tutuklu bulunan eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine göreve getirilen Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in de gözaltına alındığı açıklandı. Şahin’in, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Gözaltı işlemleri sırasında belediye binasında da incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Adıyaman’da gözaltına alınan CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın İstanbul’a getirildiği bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmalara ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

"Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş'in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddiaları hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, operasyon öncesi örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun adresinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasına,

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması

2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında; suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek suçlarından tutukluyken pişmanlık gösterip ayrıntılı beyanda bulunması üzerine serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirmesi üzerine Özcan Zenger'e farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özcan Zenger'in adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Ceyhan Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları üzerine yaptığı tespit edilen 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçundan gözaltına alınmalarına,

Büyükçekmece Belediyesi soruşturması

2025/76021 soruşturma sayılı dosyada eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınları üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 (dört) villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı tespit edilen, toplamda 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına, rüşvet vermek ve rüşvet almak suçlarından gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."