Kara yollarında kritik uyarı! Bu güzergahlara dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, TAG Otoyolu’nun Adana Doğu ile Misis kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu hatta seyir halinde olan sürücülerin hızlarını azaltmaları ve yönlendirmelere dikkat etmeleri gerekiyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 0-4. kilometreleri arasındaki (K117 Köprüsü ile U40 Üstgeçidi bölgesi) yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü olarak sürdürülüyor. Sürücülerin trafik yoğunluğu ve yön değişikliklerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde devam eden köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, mevcut yol yerine servis yolundan gerçekleştiriliyor. Alternatif güzergahta seyreden sürücülerin düşük hızda ilerlemesi önem arz ediyor.

Beypazarı-Ayaş-Ankara yolunun 1-5. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları kapsamında Beypazarı yönünden Ankara’ya gidiş istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü olarak veriliyor.

Demirköy-İğneada yolunun 10-23. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bu güzergah tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometreleri arasında, “Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi” kapsamında Kocahasanlı mevkisinde yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ilgaz-Çankırı yolunun 17-27. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Zara-Sivas yolunun 42-45. kilometrelerindeki yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni beldesi geçişi) yapılan üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-49. kilometrelerinde bulunan Torul, Taşocağı, Mescitli 2, Mescitli Varyantı 1, T1, T2, T3, T4 ve T5 tünellerinde yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda saat 17.00’ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sürdürülecek.