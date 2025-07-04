İzmir Büyükşehir’de yolsuzluk depremi: Tunç Soyer ve 34 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen kentsel dönüşüm projelerine dair işlemler mercek altına alındı.

TUNÇ SOYER VE 34 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet güçlerinin gözaltına aldığı ve işlemleri tamamlanan 119 şüpheli, çevik kuvvet eşliğinde sağlık kontrollerinin ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 99 şüpheli için tutuklama talebinde bulunuldu. Mahkeme, Soyer ile birlikte 35 kişinin tutuklanmasına karar verdi. İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Tunç Soyer, emniyette verdiği ifadede, yürütülen projelerin kendi başkanlık dönemine ait olduğunu kabul etti. Soyer, “Bu durumda vatandaşın daha düşük bedeller ile inşaat yapabilmesi için Kooperatifleşmeleri çözümünü ürettik. Bu durum kısaca vatandaşın kat malikliğinden feragat ederek arsa hissedarı olması sonucu doğurmuştur ve bu durumda Belediye Şirketi olan İzBeton A.Ş.’nin tek tek kat malikleri ile yapamayacağı müteahhitlik hizmetleri anlaşmasını kooperatifle yapılabilmesi imkanını yaratmıştır. Yani bu durum İzBeton A.Ş.’nin yüzde 1 gibi KDV oranından dolayı çok düşük bedelle vatandaşa çok düşük ücretlerde müteahhitlik hizmeti vermesinin önünü açmıştır” ifadelerini kullandı.

“KOOPERATİF MODELİ HUKUKA UYGUN, ÖRNEK BİR ÇÖZÜM”

İZBETON’un kentsel dönüşüm projelerine katılımının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile alındığını belirten Soyer, modelin hem hukuki hem de yapısal olarak geçerli olduğunu savundu. Soyer, “İZBETON A.Ş.’ nin ihalelere katılması kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de oybirliği ile karar alınarak geçmiştir. İZBETON A.Ş.’ nin katıldığı ihalelerden Örnekköy 3. Etap İzBeton A.Ş. üzerinde kalırken, Ege Mahallesindeki ihale İZBETON A.Ş. girmiş olmasına rağmen bir başka özel şirkete kalmıştır. Böylece belediye şirketinin kentsel dönüşüm ihalelerine girmesi şehirde bu ihalelere girmek konusunda nazlanan müteahhitleri harekete geçirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile alınan karar sonrası bahse konu yapı ve inşaat işleri İZBETON A.Ş.’ye sözleşme ile verilmiştir… Özetle kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli son derece sağlam hukuki temeller üzerine oturan, müteahhit kar yapını ortadan kaldıran ve çok sayıda kentsel dönüşüm projesini hayata muktedir ve yaratıcı örnek bir çözümdür” dedi.

Soyer, ifadesinde kooperatiflerin alt yüklenici konumunda bulunan 23 adet taşeron firma ve yetkilileriyle olan ilişkisine yönelik soruya ise, “Bana sormuş olduğunuz kooperatiflerin alt yüklenici konumunda bulunan 23 adet taşeron firma ve yetkililerini tanımıyorum ve bu şahıs ile yetkilileri ile aramda herhangi bir ticari faaliyet de söz konusu değildir” şeklinde yanıt verdi.

“SÖZLEŞMELERİ HEVAL SAVAŞ KAYA YAPTI”

Tunç Soyer ayrıca, İZBETON’un taşeronlara iş devretmesinde kişisel olarak bir rolü bulunmadığını belirterek, “Sonrasında ise İZBETON A.Ş. tarafından kooperatiflere işin verilmesi hakkında benim dahil olmadığım bir konudur. Bu işlemleri İZBETON A.Ş. adına Genel Müdür olan Heval Savaş Kaya tarafından sözleşmeler dahilinde yapılmıştır” dedi.

Soyer’in ifadesinde ayrıca, İZBETON A.Ş. tarafından kooperatiflere veya başkaca şirketlere sözleşme karşılığı verilecek işlemlere dahil olmadığını, bu işlemleri İZBETON A.Ş. yönetim kurulundan aldığı yetki dahilinde eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın yaptığını söylediği iddia edildi.