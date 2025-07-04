Beşiktaş’ta ayrılık: İtalyan futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan golcü Ciro Immobile’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. 2025-2026 sezonu sonunda sona erecek olan sözleşmenin erkenden sonlandırılmasıyla birlikte futbolcunun Beşiktaş kariyeri yalnızca bir sezon sürdü.

Beşiktaş Kulübü tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmi kanallar aracılığıyla yapılan açıklamada, oyuncuya 2 milyon 625 bin avro ödeme yapılacağı belirtildi.

İtalyan forvet, siyah-beyazlı formayla toplam 41 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 19 gol attı.