CHP'li Başkan Kerimoğlu: "Esenyurt adayı DEM'in adayıdır."

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in ayrılıkçı Kürt siyasetinin bayraktarı olduğunu söyledi. Kerimoğlu, seçmenin CHP adayını DEM parti adayı olarak gördüğünü belirtti.

CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP Esenyurt Belediye başkan Adayı Ahmet Özer hakkında konuştu. Özer'in "ayrılıkçı kürt siyasetinin bayraktarı" olduğunu söyledi.

Bir televizyon programına konuk olan Kerimoğlu, CHP seçmeninin Özer'i CHP adayı gibi değil, DEM Parti'nin adayı gibi gördüğünü söyledi.

Kerimoğlu Özer'in Esenyurt'ta sempatiyle karşılanmadığını da belirtti.

Öte yandan televizyon kanalı, Kerimoğlu'nun Özer'i eleştirdiği anları sansürledi. Programın tamamı sosyal medyadan paylaşıldı. Özer'in eleştirildiği kısımların kesilmesi dikkatlerden kaçmadı.