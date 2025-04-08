CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması: Tehdit, baskı, kumpas...

Yılmaz, seçildiği günden bu yana şeffaflık, liyakat ve adalet ilkeleriyle hizmet etmeye çalıştığını belirterek, gelinen noktada şahsi menfaatlerin ve iftira siyasetinin belediye yönetimini felce uğrattığını dile getirdi.

“Gün geçtikçe artan baskılar, tehditler ve itibarsızlaştırma girişimleri yalnızca şahsıma değil, Gaziantep halkının iradesine yapılmış bir müdahaledir” diyen Yılmaz, belediye meclisinde bazı milletvekilleri ve üyelerin desteğiyle çıkar odaklı yapıların hizmeti engellemeye çalıştığını ifade etti.

Parti içindeki bazı isimlerin fiziki saldırılara, tehditlere ve iftiralara sessiz kaldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

“Belediye başkan yardımcım silahla vuruldu. Mecliste darp, ofisime baskın, evime tehdit, sosyal medyada itibar suikastı yaşandı. Aileme kadar uzanan bu tehditlere rağmen ne il başkanlığı ne genel merkez tek bir adım attı. Susarak bu suça ortak oldular. Eğer elimde en ufak bir yanlış varsa, savcılığa verin. Ama biz alnı açık, hesabı temiz insanlarız.”



Sözlerine, “Babam bana koltuk değil, onur miras bıraktı. Ben de bu onuru korumak için CHP’den istifa ediyorum” diyerek devam eden Yılmaz, Şehitkamil halkına duyduğu bağlılığın her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

UMUT YILMAZ KİMDİR?

1981 yılında Gaziantep'te doğan Umut Yılmaz, eğitim hayatına Fırat Koleji'nde başladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2018-2020 yılları arasında CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı yaptı. KKTC vatandaşı olan Yılmaz, Kıbrıs Konsolosluğu görevlerinde de bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Şehitkamil Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.