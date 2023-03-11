CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, CHP medyasını yalanladı

CHP medyası, 1 hafta boyunca “Hatay’a içme suyu yok” diyerek adeta tufan kopardı. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanında CHP medyasının haberlerini yalanladı.



Hatay’ın içme suyu sorunu yaşamadığının altını çizen Savaş, “Birkaç kişi tivit atınca sanki çok ihtiyaç varmış algısı çıkarıldığını" belirtti.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 590 mahallenin yanlızca 41’ine su verilemediğini o mahallelerde de yıkım ağır olduğuna söyledi.



Su sorunu yaşamadıklarının altını ısrarla çizen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, konteyner kent sayının artmasının önemini anlattı.



