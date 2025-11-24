CHP'li eski vekillerden Özgür Özel'e 'temiz siyaset' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarından gelen bu kritik hamlede, toplam 16 eski milletvekili imzası yer aldı. Vekiller, parti yönetimine gönderdikleri mektupta, özellikle son dönemde artan ve yerel yönetimleri kapsayan soruşturmalar üzerinden CHP'nin kamuoyundaki imajının hedef alındığını belirtti.

Mektubu imzalayan eski vekiller arasında Ali Akyıldız, Ali Özcan, Ali Özgündüz, Ali Şeker, Atila Sertel, Feramüz Şahin, Gaye Usluer, Kemal Zeybek, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Nihat Yeşil, Servet Ünsal, Tamer Kanber, Ünal Demirtaş, Yıldırım Kaya ve Züheyir Amber gibi isimler bulunuyor.