CHP'li Namık Tan'dan skandal "Kıbrıs" çözümü

CHP İstanbul milletvekili Namık Tan, istikameti "Biz kabul etmesek de Avrupa Birliği’nin yolu Kıbrıs’tan geçiyor" diyerek çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayan federasyon önerisi için ise “Öneriyi çöpe atamayız” dedi.

Namık Tan açıklamasında, "Çözüme yönelik Birleşmiş Milletler parametreleri özetle iki toplumlu, iki bölgeli ama yeni bir federasyon öngörüyor. Bizim bunu tek taraflı çöpe atıp iki devletli bir çözümü önerisiyle yola çıkmamız, yahut anlaşılması güç bir eşit egemenlik kavramı geliştirmemiz muhataplarımız, müttefiklerimiz nezdinde ikna edici olamıyor. Kol bükerek, çözümsüzlüğü çözüm gibi tanıtıp, zamana oynayarak yol almaya çabalamak da yine dış politikamızın bütünlüğünü bozuyor." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI DEĞİLİM AMA..."

Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda konuşan CHP’li Namık Tan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekatlarını eleştirdi. Tan, yayılmacılığı ima etti.

Namık Tan, "Diğer iki komşumuz Suriye ve Irak’ta da askeri varlığımız bulunuyor. Kimse teröröle mücadeleye karşı çıkıyor değil. Ancak siyasal hedefi belirsiz askeri harekatların diplomatik sonuçlarının orta ve uzun vadede kazanım olmadığını her halde öğrenmiş olmalıyız. Yayılmacı olmadığımızı irredentist olmadığımızı yani başka ülkelerin toprağında gözümüz olmadığını revizyonist olmadığımızı sürekli yineliyoruz." dedi.