CHP'li Namık Tan'dan skandal "Kıbrıs" çözümü

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Namık Tan, Kıbrıs'ta federasyon önerilerinin çöpe atılamayacağını savundu. Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda konuşan CHP’li Tan, "Biz kabul etmesek de Avrupa Birliği'nin yolu Kıbrıs'tan geçiyor” ifadelerin kullandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
CHP'li Namık Tan'dan skandal "Kıbrıs" çözümü
Yayınlanma:

CHP İstanbul milletvekili Namık Tan, istikameti "Biz kabul etmesek de Avrupa Birliği’nin yolu Kıbrıs’tan geçiyor" diyerek çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayan federasyon önerisi için ise “Öneriyi çöpe atamayız” dedi.

Namık Tan açıklamasında, "Çözüme yönelik Birleşmiş Milletler parametreleri özetle iki toplumlu, iki bölgeli ama yeni bir federasyon öngörüyor. Bizim bunu tek taraflı çöpe atıp iki devletli bir çözümü önerisiyle yola çıkmamız, yahut anlaşılması güç bir eşit egemenlik kavramı geliştirmemiz muhataplarımız, müttefiklerimiz nezdinde ikna edici olamıyor. Kol bükerek, çözümsüzlüğü çözüm gibi tanıtıp, zamana oynayarak yol almaya çabalamak da yine dış politikamızın bütünlüğünü bozuyor." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI DEĞİLİM AMA..."

Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda konuşan CHP’li Namık Tan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekatlarını eleştirdi. Tan, yayılmacılığı ima etti.

Namık Tan, "Diğer iki komşumuz Suriye ve Irak’ta da askeri varlığımız bulunuyor. Kimse teröröle mücadeleye karşı çıkıyor değil. Ancak siyasal hedefi belirsiz askeri harekatların diplomatik sonuçlarının orta ve uzun vadede kazanım olmadığını her halde öğrenmiş olmalıyız. Yayılmacı olmadığımızı irredentist olmadığımızı yani başka ülkelerin toprağında gözümüz olmadığını revizyonist olmadığımızı sürekli yineliyoruz." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: "Suriye yönetiminde kararsızlık var"TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: "Suriye yönetiminde kararsızlık var"Gündem
chp namık tan Kıbrıs
Günün Manşetleri
"Suriye yönetiminde kararsızlık var"
Yılmaz Tunç'tan UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
Ömer Çelik'ten UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
İsrail'den UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
Netanyahu hakkında yakalama kararı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
34 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
"İki Storm Shadow füzesini düşürdük"
MSB kaynaklarından teğmenler açıklaması
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
'7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz' '7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz'
O ilimizde yarın okullar tatil! O ilimizde yarın okullar tatil!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması