CHP’li vekilden hükümete çağrı: Servis esnafına acil destek gerekli

Servis esnafıyla birlikte açıklama yapan Akdoğan, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle bir servis aracının deposunun bugün 3 bin 445 liraya dolduğunu söyledi.

Zorunlu trafik sigortası tutarları ile yedek parça ve bakım maliyetlerinin de yükseldiğine işaret eden Akdoğan, şunları kaydetti:

“Servisçiler için hasılata dayalı vergi düzenlemesi getirilmeli, devlet tarafından mutlaka desteklenmeliler. Servisçimizin aldığı mazotun vergi yükü bu denli olmamalı. Servisçimiz lastik, yedek parça ve akaryakıt alırken bu vergi yüküyle devam ederse, yük veliye yansır. Veli, bu servis ücretleri altında ezilir ve çocuğunu servise yazdıramazsa olmaz.”

“İKİ YIL ÖNCE 43,5 LİTRE, BUGÜN 18 LİTRE”

Basın toplantısının ardından servis aracını kullanarak esnafla birlikte Dikmen’deki bir akaryakıt istasyonuna giden Akdoğan, bin liralık yakıt aldı.

Buradaki gözlemlerini paylaşan CHP’li vekil,“Bu tutarla iki yıl önce 43,5 litre yakıt alınabiliyorken bugün sadece 18 litre alınabiliyor. Türkiye’nin her yerindeki servisçi dostlarımızın hiç değilse bin lira verip 50 litre mazot alması gerekir.” ifadelerini kullandı.