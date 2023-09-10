CHP'nin 100. yıl kutlamaları olaylı geçti! Edremit Belediye Başkanı Arslan uzaklaştırıldı

CHP'nin 100. yıl kutlamalarında arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmak isteyen Balıkesir Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan korumalar tarafından tartaklandı. Arslan, yaşanan arbedede, "Ben de bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.



CHP'NİN 100. YIL KUTLAMALARI OLAYLI GEÇTİ

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyareti sırasında gerginlik yaşandı.



Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki Misak-ı Milliye Kulesi'nden çıkarken Balıkesir Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmak istedi, ancak korumaları müsaade etmedi.



Kılıçdaroğlu'nun korumaları Arslan'ı yaka paça kenara iterken CHP Grup Başkanı Özgür Özel araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı.

CHP'li belediye başkanı Arslan, korumaların sert müdahalesine;