CHP'nin kurultay davası başladı: Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili iptal davalarının beşinci celsesi Ankara’da başladı.

Ulusal Kanal Ankara Temsilci Adnan Türkkan, salondan bilgileri aktaracak. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmayı çok sayıda avukat ve gazeteci takip ediyor. Duruşma öncesinde, taraf avukatlarından bazıları salon kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, duruşmanın başka bir salonda yapılmasını talep etti.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan davalar, 15 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleşti.

Mahkeme ayrıca, İstanbul’daki hukuk ve ceza davalarının dosyalarının gönderilmesi için ilgili mahkemelere yazı gönderdi.

