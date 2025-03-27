CHP’ye adliye önünde öfke! Aileler tepki gösterdi

İstanbul Adliyesi önünde bekleyen aileler, CHP yönetiminin sürece duyarsız kaldığını öne sürerek tepkilerini dile getirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na yönelik konuşan bir anne, “Ellerim kırılaydı da göndermeseydim” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Ailelerden biri ise, “O zaman Özgür Özel’e söyleyin, Saraçhane’ye değil, buraya gelsin” sözleriyle CHP Genel Başkanı'na çağrıda bulundu.