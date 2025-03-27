CHP’ye adliye önünde öfke! Aileler tepki gösterdi

İstanbul'da izinsiz gösterilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerin aileleri, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e tepki gösterdi.

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CHP’ye adliye önünde öfke! Aileler tepki gösterdi
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İstanbul Adliyesi önünde bekleyen aileler, CHP yönetiminin sürece duyarsız kaldığını öne sürerek tepkilerini dile getirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na yönelik konuşan bir anne, “Ellerim kırılaydı da göndermeseydim” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Ailelerden biri ise, “O zaman Özgür Özel’e söyleyin, Saraçhane’ye değil, buraya gelsin” sözleriyle CHP Genel Başkanı'na çağrıda bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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