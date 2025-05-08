Çiğli Belediye işçisi kadınlar Ankara'ya giriş yaptı! "Hakkımız olan işimizi istiyoruz"
İşten çıkarılan Çiğli Belediye işçileri Ankara Polatlı'ya ulaştı. 1 Mayıs'tan beri 500 kilometre kat ederek yürüyen 6 kadın işçi, "hakkımız olan işimizi geri istiyoruz" dedi.
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Emim adımlarla ilerliyorlar. İzmir'den çıktılar yola, eylemin 8'inci gününde 500 kilometre yol kat ettiler.
CHP'li İzmir Çiğli Belediyesi'nin işten çıkardığı 6 kadın, hak arama mücadelesinde. Ankara'daki CHP genel merkezine yürüyen kadınlar, sıcak soğuk yağmur çamur demeden amaçlarına ulaşmayı hedefliyorlar. İşlerine geri dönmek isteyen kadınlar, yaşadıkları haksızlığa tepki gösterdi. Kadın işçiler, geceyi Ankara Polatlı'da geçirecek.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi