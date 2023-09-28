Çin'in Kuruluşunun 74.Yılı Kutlandı! Resepsiyona Doğu Perinçek katıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74'üncü yıldönümü Ankara'da kutlandı. Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ev sahipliğinde yapılan resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.



Vatan Partisi Genel Sekreter Özgür Bursalı, MYK üyesi Şule Perinçek ve MKK Üyesi Berke Berkil de resepsiyonda yer alan isimler arasındaydı.



Büyükelçi Liu açılış konuşmasında, 74 yıl boyunca Çin halkının, Çin Komünist Partisi önderliğinde çok çalışarak çeşitli zorlukların ve engellerin üstesinden geldiğini belirtti. Büyükelçi konuşmasında Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemine çekti.



- Kuşak ve Yol'un yüksek kalitede ortak inşasını desteklemekteyiz. Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Medeniyet İnisiyatifleri’ni ortaya koyduk ve ayrıca "Kuşak ve Yol"un yüksek kalitede ortak inşasını desteklemekteyiz.



Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığının altını çizen Liu, Çin'in büyük ölçekli ekonomiler arasında en iyi ivmeye sahip olduğunu ifade etti:





- Yavaşlayan küresel ekonomik büyüme ve dünya ekonomisindeki durgun toparlanma karşısında Çin, en iyi ivmeye sahip büyük ölçekli ekonomi konumundadır. Çin ve Türkiye için ise karşılıklı yarara dayalı iş birliğini derinleştirme ve ortak kalkınma sağlama açısından önemli bir fırsat olacaktır.

Çin'in bağımsız ve barışçıl dış politika ilkelerini benimseyeceğini belirten Liu, ülkesinin "soğuk savaş mantığına" karşı çıkacağını ve çifte standartları reddedeceğini kaydetti:





- Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinin daha da verimli sonuçlar doğurmasını sağlamak, iki ülke ilişkilerinin gelişimine yeni perspektifler ve enerji katmak ve küresel ve bölgesel barışçıl kalkınmaya daha fazla katkılarda bulunmak için Türk tarafıyla el ele çalışmaya hazırız.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar da konuşmasında, Türkiye ile Çin ilişkilerinin siyasi, ekonomik istikrar ve güvenlik bakımından giderek önem kazandığını belirtti. Akçapar, Kuşak Yol Projesi'nin önemini bir kez daha vurguladı.



