CKD'den Suriye açıklaması: "Bölgemizde yeni harita çizemeyeceksiniz"

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Suriye'ye saldıran İsrail'i protesto etti, CKD Genel Bşkanı Tulin Oygür ''Bölgemizde yeni haritalar çizemeyeceksiniz'' dedi. ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı Irak, Suriye, Filistin ve İranlı kadınlarla bir araya geleceklerini duyurdu.

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Cumhuriyet Kadınları Derneği, İsrail'in Ankara'daki Büyükelçiliği önünden Suriye'ye saldırılara tepki gösterdi.

CKD Genel Başkanı Tülin Oygür, Suriye'nin istikrarsızlaşmasına sevinenlerin İsrail'in ekmeğine yağ sürdüğünü belirtti.

- Beşar Esad’ın devrilmesine ve Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına sevinenler İsrail’in ekmeğine yağ sürüyor. Bakalım yarın, buralarda şafak söktüğünde yüzleri ne hal alacak.
- Cumhuriyet kadınları olarak Irak’tan, Suriye’den, Filistin’den, İran’dan yurtsever kadınlarla buluşacağız. Bu insanlık savaşında kadınların gücünü ortaklaştıracağız.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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