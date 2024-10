Coco-Cola'da skandal! İçinde tespit edilene şok olacaksınız

Fanta ve Sprite gibi diğer popüler markalar da geri çağırılan ürünler arasında yer alıyor. Toplatılacak içeceklerin son kullanma tarihleri, 4 Şubat 2025 ile 12 Nisan 2025 arasında olanlar olarak belirlendi.

13 Milyon Litre İçecek İmha Edilecek

Coca-Cola’nın Avusturya’daki üretim hattında, bazı pet şişelerde insan sağlığına zararlı metal parçaları tespit edilmesinin ardından, 26 milyon adet 0,5 litrelik şişe toplatılacak. Toplatılan 13 milyon litre içeceğin imha edilmesi kararlaştırıldı. Şirket yetkilileri, üretimde yaşanan teknik bir hata nedeniyle sınırlı sayıda şişenin metal parçaları içerebileceğini belirterek, bu ürünlerin tüketilmemesi için uyarıda bulundu.

Fanta ve Sprite da Geri Çağrılıyor

Coca-Cola’nın yanı sıra Fanta ve Sprite markalarının da etkilendiği açıklandı. Geri çağrılacak ürünler arasında Coca-Cola’nın farklı varyantları (Zero, Zero Şeker, Light, Limon), Fanta (Portakal, Limon, Exotic) ve Sprite (Sprite ve Sprite Zero) yer alıyor. Tüketicilere, bu içeceklerin tehlikeli olabilecek partilerinin son kullanma tarihine bakarak tespit edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Coca-Cola’da Skandallar Devam Ediyor

Bu geri çağırma skandalı, Coca-Cola’nın ilk vakası değil. Daha önce Hırvatistan’ın Rijeka kentinde, Coca-Cola içtikten sonra zehirlenen kişilerin hastaneye kaldırıldığı bir olay yaşanmıştı. Hırvatistan genelinde benzer vakalar nedeniyle, Coca-Cola belirli ürünlerini önlem amaçlı raftan çekmişti.

Coca-Cola, İsrail’e verdiği destek nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkede boykot edilirken, satış gelirlerinde de düşüş yaşadı. Üçüncü çeyrek raporlarına göre, Türkiye, Çin ve Meksika gibi pazarlarda yavaşlama kaydedilirken, Brezilya, Filipinler ve Japonya’da büyüme görüldü.